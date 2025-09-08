¡Tepatitlán se acerca al liderato! Tabla de posiciones de la Liga de Expansión MX

La Liga de Expansión MX sigue con la mayoría de la competencia en lo alto de la tabla general, misma que sigue comandando Cancún FC; sin embargo, después de su descanso, dejó ir un par de puntos, situación que ha aprovechado su máximo perseguidor, Tepatitlán.

El fondo de la clasificación no ha cambiado mucho, caso contrario de los lugares de la mitad que se siguen moviendo semana con semana.

Cancún no pudo anotar en su partido después de su descanso | Imago7

Cancún dañado tras su regreso

Pese a seguir siendo el primer lugar en la clasificación, Cancún es el primer lugar con 13 puntos, y aunque sigue invicto, viene de perder dos puntos en su empate ante Mineros; por parte de Tepatitlán, siguen sumando tras el empate ante los actuales campeones, Leones Negros.

El Top 3 lo termina la Jaiba Brava, pues con 11 puntos se colocan en la tercera plaza, y lo han hecho después de ganarle 2-1 a Tapatío, los cuales se han rezagado hasta la cuarta posición. Irapuato también obtuvo una nueva victoria, esta vez ante Dorados de Sinaloa con marcador de 0-1, con lo que se queda con el quinto lugar.

Jaiba Brava forma parte de los primeros tres lugares de la tabla | Imago7

Mitad y fondo de la tabla

UDG y Mineros se han quedado en el sexto y séptimo lugar, ambos con nueve puntos, mientras que debajo de ellos, con ocho y siete unidades respectivamente, Morelia y Atlante se mantienen en media tabla. Del lugar 10 al lugar 13 hay un cuadruple empate a cinco puntos. Atlético La Paz, Venados, Correcaminos y Coyotes de Tlaxcala se alejan un poco del 'abismo'.

Los dos últimos lugares están conformados por Dorados con tres puntos y Alebrijes, quienes después de seis jornadas no tienen más que un solo punto sumado en toda la competencia.

Alebrijes es el peor equipo del torneo hasta ahora | Imago7