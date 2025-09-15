¡Poderío quintanarroense! Cancún sigue en la cima de la Tabla General de la Liga de Expansión

Las posiciones se siguen moviendo en el Apertura 2025, con el líder siendo uno de los únicos inamovibles en la tabla

Cancún es el líder del 'circuito de plata'
Cancún es el líder del 'circuito de plata' | X: @cancun_fc
Mauricio Díaz Valdivia
15 de Septiembre de 2025

La Liga de Expansión tiene un solo líder en el presente Apertura 2025, pues a lo largo de siete jornadas, el primer lugar ha salido de tierras quintanarroenses; sin embargo, la competencia en las demás posiciones se pone cada vez mejor con la competencia en un punto álgido del último semestre del año.

Irapuato ha tenido una buena presentación en su primer torneo | X: @clubirapuato_

Mismo líder, diferente Top 5

Cancún venció a Venados, por lo que con 16 puntos se mantiene en la cima de toda la competencia; Jaiba Brava se ha metido al segundo puesto después de vencer a Correcaminos en el primer partido de la fecha; Tepatitlán se ha caído hasta la tercera posición después de su empate sin goles ante Irapuato, quienes ahora acceden al cuarto lugar.

El quinto lugar se lo ha quedado Atlético Morelia, completando el Top 5, el cual es perseguido de cerca por Atlante, quienes vienen de golear a Alebrijes, el último lugar de la clasificación. Tapatío se ha rezagado hasta la séptima posición tras perder 1-0 en contra de Coyotes de Tlaxcala.

Jaiba Brava busca mantenerse en la parte alta | Imago7

Parte media y baja de la tabla

Los empates a puntos siguen dándose en el certamen, pues por ahora, con nueve puntos, UDG y Mineros se mantienen en el octavo y noveno lugar; debajo de ellos, se encuentran Atlético La Paz y Tlaxcala con ocho puntos de igual manera empatados. Venados y Correcaminos son el lugar 12 y 13.

Los dos últimos lugares son Dorados con tres puntos y Alebrijes, quienes siguen teniendo solamente una unidad de un empate, su único resultado con puntos a su favor.

Alebrijes no ha podido sumar de a tres en el torneo | Imago7

