¿Quién se sube al Mundial? Quedan seis lugares

El futbol mexicano tiene una oportunidad de oro a partir del 11 de junio de 2026, cuando inicie la próxima Copa del Mundo. Debemos entender que no es un Mundial más, que no es Rusia, que no es Qatar, que no es Corea-Japón. Es un torneo que se inaugurará en la cancha del Estadio Azteca, que se vivirá con todo el territorio mexicano y también en territorio estadounidense, pero lleno de mexicanos en toda la Unión Americana. Debemos ser conscientes de lo que representa, prácticamente cada rubro analizable.

Y por eso, hay que repasar lo que futbolísticamente nos espera. Yo no tengo ni una sola duda sobre la actuación histórica que tendrá México en el próximo Mundial. Javier Aguirre le ha regresado la sangre a los jugadores, le ha regresado el ímpetu y las ganas de luchar y trascender, representando a tu país. Se perdió con otros entrenadores de acentos exóticos y de discursos mareadores; pero afortunadamente, hoy hemos recuperado la esencia, con el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos.

Javier Aguirre le ha brindado eso, pero también, a 286 días de arranque, afortunadamente ya tiene prácticamente a todo su equipo armado. A menos de 300 días de la próxima justa mundialista, solamente quedan seis lugares para la convocatoria mexicana.

Arranquemos con la portería, en donde Luis Ángel Malagón y el Tala Rangel ya tienen su 'segurito'. La falta de actividad de Guillermo Ochoa, y de equipo, le está abriendo una oportunidad histórica a otro portero, y ahí empiezan a levantar la mano algunos guardametas como Sebastián jurado o Carlos moreno, o incluso podríamos pensar en Álex Padilla, que regresó a Europa.

En defensa están Rodrigo Huescas, Jesus Gallardo, Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesus Orozco Chiquete y Mateo Chávez. Aquí prácticamente no encontramos dudas.

En el medio campo están Edson Álvarez, quien va a tener muchos problemas en esta temporada, porque, prácticamente, lo corrieron del West Ham, que siendo muy honesto, en estos momentos es un mal proyecto; y llegó a Turquía con el Feberbahce, gracias a que José Mourinho lo convenció. Pero apenas este viernes, se anunció la salida de Mou.