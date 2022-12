Qatar 2022: Aficionados mexicanos piensan demandar a la FIFA por sobreventa de boletos

Un buen número de aficionados que fueron al Mundial de Qatar 2022 piensan demandar a la FIFA, pues están muy molestos porque aseguran que sobrevendieron boletos para el juego de México contra Argentina.

En las redes sociales se hicieron virales videos de personas que se quejaban porque cuando llegaron al Estadio Lusail se dieron cuenta de que sus lugares ya estaban ocupados, solicitaron la ayuda de los organizadores, pero no recibieron la respuesta que esperaban, les dijeron que hubieran llegado más temprano y los pasaron a otra zona.

Los aficionados mexicanos se ayudaron, los que sí alcanzaron asientos vieron el partido parado y dejaron que los que no tuvieron la misma suerte se pararan en sus butacas. Por estos problemas de organización se presentaron varios conatos de bronca en las gradas, aunque afortunadamente no pasó a mayores, no hubo nada que lamentar.

De acuerdo a Marca Claro, los aficionados que piensan demandar a la FIFA también argumentan fraude, pues aseguran que cambiaron las condiciones en el contrato para adquirir las "Team Especific", paquete de boletos para ver los juegos de ciertas selecciones en la Fase de Grupos y los Octavos de Final.

También hay aficionados se quejan de que compraron el boleto más caro y los pusieron en otra zona, con personas que no pagaron lo mismo por su entrada.

La FIFA informó que se registraron buenas entradas en los partidos de la Fase de Grupos, asegura que 2.45 millones de aficionados fueron a los 48 juegos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA COSTÓ LO MISMO QUE TODA LA DELEGACIÓN MEXICANA DE LOS JO DE TOKIO 2020; ASEGURÓ ANA GUEVARA