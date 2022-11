Edson Álvarez previo a juegos del Tri contra Polonia y Argentina: 'Miedo, para nada'

El defensa de la Selección Mexicana, Edson Álvarez habló sobre lo que representa para él, su participación en Qatar 2022 a donde asegura que ahora se siente con mayor madurez para enfrentarlo.

En entrevista con el periodista Mauricio Ymay, el jugador del Ajax aseguró que con su experiencia en justas mundialistas, podrá disfrutar más.

“Es mi segundo mundial, obviamente ya me siento mejor. Me siento con mucha más experiencia yo creo que el Mundial de Rusia solo fue una probadita y ahora como te repito me siento muy bien. Disfrutarlo porque el primer mundial con 19 años recién cumplidos fue una gran responsabilidad entonces cómo que no tuve esa madurez para enfrentarlo, era muy chico. Muy joven y ahora esa es mi expectativa ahora, ir y disfrutarlo porque es cosa qué pasa cada cuatro años", Dijo Álvarez.

Charla en EXCLUSIVA con Edson Álvarez "Nos faltan muchas oportunidades" "El primer mundial con 19 años cumplidos fue una gran responsabilidad, no tenía la suficiente madurez para enfrentarlo" "Respetas los nombres que existen, miedo para nada"#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/DRybZTljlp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 18, 2022

Finalmente, Edson destacó que la Selección Nacional de México no tiene nada que temer contra sus rivales.

