Qatar 2022: Carlos Vela, echado de menos por medios españoles en el Mundial

Carlos Vela decidió que su ciclo en la Selección Mexicana había llegado a su fin después del Mundial de Rusia 2018 y aunque Gerardo Martino charló personalmente con el delantero de Los Angeles FC, éste no cambió su postura.

Ahora, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, algunos periodistas españoles anhelaban ver a Vela, después de que dejó una muy buena imagen por su paso por la Real Sociedad de LaLiga.

"En España consideramos que es uno de los jugadores con más calidad de México, ya lo demostró en la liga española en su paso con la Real Sociedad y es verdad que nos hubiera gustado disfrutar de su futbol aquí en Doha. Una pena, pero aun así creo que la Selección Mexicana tiene un gran equipo", dijo Javier Estepa de Diario Marca para TUDN.

"Grandes recuerdos de Carlitos de su etapa en la Real Sociedad, recuerdo que tenía una zurda privilegiada, tenía mucha calidad y es evidente que México, el futbol, lo va a echar de menos. Un jugador bastante carismático, yo creo que le quedaba futbol para jugar en España, dejó un gran recuerdo en San Sebastián, pero me hubiera gustado verle en la Selección de México en este que sería su último Mundial", dijo por su parte Miguel Ángel Toribio de Radio Marca.

Incluso en España están muy bien enterados del paso del Bombardero por la MLS donde recientemente alzó el título con su club.

"La verdad es que es una lástima que Carlos Vela no esté en este Mundial Qatar 2022 porque los buenos jugadores me gusta verlos en su selección en una Copa del Mundo, es una oportunidad única, 32 equipos en un mes compitiendo para ganar este trofeo. Carlos Vela todavía podría darle mucho a su selección, ha hecho una buena temporada en la MLS y su decisión hay que respetarla, pero a los mejores y a los delanteros que marcan la diferencia me gustaría verlos ahí, es una lástima como periodista no poder disfrutar de Carlitos Vela", resaltó Helena Condis, periodista de Cadena COPE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO ALVARADO ADVIERTE PREVIO A DEBUT DEL TRI EN QATAR 2022: 'NOS CRECEMOS COMO GRANDES'