Héctor Moreno previo a su cuarto Mundial: ‘Todo tiene su fin y se acerca cada vez más’

México debuta hoy en el Mundial de Qatar y con ello, Héctor Moreno arranca su cuarta participación en una Copa del Mundo (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018). Y aunque aseguró que todavía tiene la energía para seguir defendiendo la camiseta del Tricolor, es consciente de que el final de su carrera está cada vez más cerca.

"Afortunadamente, sí, Dios, el futbol, y la vida me han permitido tener una trayectoria en Selección por bastante tiempo y como todo en la vida tiene su fin y se acerca cada vez más, pero ahorita me siento con la capacidad y la energía suficiente para luchar y competir.

"Y lo daré todo porque representar a México es un orgullo y más dentro de la cancha, ya sean 90 o cinco minutos, daré lo que tenga que dar, aunque sea en una charla con un compañero, estaré satisfecho porque yo pretendo que a la Selección le vaya bien y pueda hacer historia en este Mundial", dijo Moreno a RÉCORD, al tiempo en que compartió parte del rol que ha jugado en el ciclo del actual técnico nacional, Gerardo Martino.

"En este proceso he sido más partícipe dentro del grupo con los compañeros y eso puede ser valioso y espero que así lo sea", agregó.

Finalmente, Héctor Moreno reiteró el compromiso que tiene con la afición nacional para la Copa del Mundo, en la que hoy debutan ante Polonia, y expresó su confianza en que la gente mexicana no haga cosas indebidas en Qatar.

"Me gustaría que la afición se sienta identificada con la Selección y de mi parte decir que los jugadores intentamos da todo, después el resultado puede salir positivo o negativo, las cosas salen de la mejor o peor manera, pero necesitamos realmente de la afición mexicana porque cuando apoya pesa muchísimo y puede manifestarse como quiera, pero me encantaría que no fuera con el grito y esas cosas que están prohibidas", sentenció.

EVALUÓ A RIVALES DEL TRI EN QATAR

Héctor Moreno conoce perfectamente a los rivales que enfrentará la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar. Es por ello que el defensa central del Tricolor hizo un análisis puntual de Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

"Me gusta que México esté en la Copa del Mundo, que es lo principal. Cualquier grupo que nos hubiera tocado, un rival iba a ser del calibre de Argentina que es una potencia mundial, que tiene al mejor jugador del mundo en los últimos 15 años, que están en muy buen momento y será obviamente complicado.

"Polonia es complicado siempre porque son muy físicos y al futbolista mexicano siempre se le complica, entonces habrá que buscar las maneras para que México pueda imponer su estilo y manera de jugar para que pueda salir victorioso", explicó a RÉCORD el zaguero mexicano, al tiempo en que también habló sobre el cuadro árabe y del cual destacó que tendrá el apoyo de mucha afición por su cercanía a la sede mundialista.

"Yo creo que a Arabia se le menosprecia por el hecho de desconocerlo, pero no creo que vaya a ser un rival fácil, para nada, va a estar prácticamente en casa porque está al lado de Qatar y seguramente será el equipo que más aficionados lleve y estarán cómodos, apoyados que es algo que no cuenta dentro de la cancha, pero es algo bonito de ver como es a la afición de Selección Mexicana como se desvive y me da mucha intriga cómo será ese juego tanto en la cancha como en la tribuna", señaló.

