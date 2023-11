Jaime Lozano: 'el puesto de técnico en la Selección Mexicana es así, sé lo que me juego'

Es consciente que mañana se puede jugar su puesto. Jaime Lozano sabe que quedar eliminado amte Honduras podría ponerle fin a su etapa como entrenador de la Selección Nacional pues aseguró que a él lo llevaron para dar resultados.

“Este puesto es así, lo tengo claro desde que empecé y jugaba, la selección lo que necesita son procesos, me parece que los equipos que más han crecido son Panamá y Canadá, nosotros lo enfrentamos en el inicio del proceso, lo que va a dar un buen camino, buen puerto y no lo digo porque yo esté aquí, si tenemos procesos, con cosas distintas, los resultados serán distintos", comentó el estratega nacional.

"Puedes tener contrato, pero lo tengo claro, me contratan para dar resultados, el resultado es la Copa América, lo dije en Copa Oro, voy partido a partido, eso me pone contento, esa mentalidad me tiene donde estoy”, añadió.

Sin embargo, Lozano sabe a través de la mentalidad es por donde empezar a revertir el tropiezo en Honduras y confirmó que no se repetirá la actuación de hace un par de días.

“Se habló con los jugadores, fue un tema de ambición, de ilusión, lo hicimos con Alemania, no nos podemos permitir eso, debemos ser los mismos, puedes perder un partido, sin duda, pero la imagen, los deseos con los que encaras, son los mismos, no por ser Alemania u Honduras".

"Vamos a cambiar, si los dejas crecer, ahí están las consecuencias, los dejamos creer que son mejores y de momento lo son, estamos en casa y debemos hacer un trabajo, son jóvenes, la presión que tienen en sus equipos, en fin, es parte del proceso, estamos viviendo un cambio generacional, tenemos jugadores con experiencia y liderazgo, nos parece fácil jugar de local, no es tan difícil, tiene condimentos importantes”, finalizó Lozano.

