Los 3 titulares indiscutibles de Javier Aguirre para enfrentar a Canadá

En la previa del crucial partido ante Canadá, la pregunta sobre el once titular de Javier Aguirre fue inevitable durante la conferencia de prensa.

Aunque el estratega mexicano no reveló quién suplirá a César Montes ni quién comenzará en la delantera entre Santiago Giménez o Raúl Jiménez, dejó claro quiénes son los jugadores imprescindibles en su esquema para el enfrentamiento contra la Hoja de Maple.

LOS HOMBRES CLAVES

Aguirre destacó a tres jugadores como piezas claves para el jueves: Luis Ángel Malagón, portero del Club América, Jesús Gallardo, defensor de Toluca, y Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul. Estos tres elementos son considerados indiscutibles para el estratega azteca, quienes formarán parte esencial del esquema táctico del Vasco.

En cuanto a la baja de Montes, Aguirre dejó entrever que su reemplazo será un jugador inteligente y con gran conocimiento de la posición. "Defensor que viva intensamente el juego, que conozca la zona, no estar pendiente de un montón de cosas, concentrado e inteligente", expresó el técnico.

LOS JUGADORES QUE SALEN DE SU ZONA DE CONFORT TIENEN UN PLUS

“Todos tenemos una historia detrás. Chino, tuvo mucho valor. La zona de confort si existe. No entiendes el idioma. Tienes que estar alerta para sobrevivir, claro que lo pongo de ejemplo, la de Rodrigo Huescas también. Se fajó con cruz azul y se fue para allá (Dinamarca) y les da un plus. No es fácil pero te hace crecer”, finalizó.

