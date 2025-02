¿Vuelve al Tri? Javier Aguirre le lanzó mensaje a Carlos Vela

Durante el media day del Final Four de la Concacaf Nations League, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, no pudo dejar de mencionar al atacante mexicano, Carlos Vela, aunque no fue en un contexto futbolístico, sino más bien personal.

El estratega también tuvo palabras de apoyo para Jorge Campos, exportero de la Selección Mexicana, y para todas las personas afectadas por los recientes y destructivos incendios en Los Ángeles.

MEXSPORT

"Quiero mandar un mensaje también a toda la gente que sufrió hace poco un incendio devastador. Tengo amigos como Carlitos Vela, Jorge Campos que sufrieron en carne propia este tremendo desastre natural. Quiero mandarle un saludo a toda esa gente que sufrió este daño. Aprovecho para mandar un mensaje a toda esta afición que siempre nos ha apoyado", explicó Aguirre.

MEXSPORT

Recordó su época como jugador

El entrenador también recordó su época como jugador y sus viajes a Los Ángeles durante la década de los 80. "Recuerdo en los 80 venir aquí. Siempre la afición entregadísima con sus equipos y con su selección. Esto para nosotros es un plus, es un compromiso. Es un extra para dar todo lo que tienes y no defraudar a la gente. Un saludo y un agradecimiento de que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas, y sí es nuestra segunda casa, como decía Thomas (Christiansen, técnico de Panamá), y ojalá estemos a la altura de las circunstancias", aseguró.

MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Mexicana: Revelan posible jersey alternativo del Tri para la Copa Oro