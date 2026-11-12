// Contra //29/10/2026
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Jorge Reyes19:00 - 11 noviembre 2026
Natalia Téllez e Isabella Arroyo nos cuentan TODO sobre 'Atrápelo Si Puedes'
En entrevista exclusiva con CONTRA, Natalia Téllez e Isabella Arroyo hablaron de su participación en ‘Atrápelo Quien Pueda’, una película que explora las relaciones familiares, el duelo y la posibilidad de volver a enamorarse. La cinta llega a los cines este 12 de noviembre.
Tags:CineEntretenimiento
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