Natalia Téllez e Isabella Arroyo nos cuentan TODO sobre 'Atrápelo Si Puedes'

En entrevista exclusiva con CONTRA, Natalia Téllez e Isabella Arroyo hablaron de su participación en ‘Atrápelo Quien Pueda’, una película que explora las relaciones familiares, el duelo y la posibilidad de volver a enamorarse. La cinta llega a los cines este 12 de noviembre.