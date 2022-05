Beyond the Lines: Una muestra de cultura y deporte por el 75 Aniversario de la NBA

Beyond The Lines es una exposición que formará parte de las festividades por el 75 aniversario de la NBA. La inclusión es la piedra angular de esta colección que muestra una forma muy diferente de mostrar el deporte ráfaga con piezas en madera, metal, ilustraciones digitales y piezas hechas a mano, entre muchas otras cosas.

“Es una nueva manera de demostrar y compartir con los aficionados algo que nunca habíamos hecho, que es precisamente el arte junto con la urbanidad y el perfil de la marca NBA y el basquetbol, es algo muy particular que a mi me encantó”, mencionó durante la inauguración el Director Deportivo de la Liga, Raúl Zárraga.

Ahmed Bautista, curador de la exhibición, logró reunir a 24 artistas que destacan por su gran talento y por tener un estilo que se adaptó a la perfección con la esencia del baloncesto profesional. Todos los invitados aceptaron de manera casi inmediata a participar en Beyond The Lines, según Bautista quien destacó el tema de la inclusión.

“Tratamos de que fuera inclusivo en todos los sentidos: edad, sexo y trayectoria. Tener desde los nuevos artistas como a los consagrados”, declaró Bautista. “Tienes a hombres, pero también tienes a mujeres. Tienes a Hola Lou y Alina Kiliwa, quien hace murales de lettering con rótulo y te estoy hablando de una cultura que ahorita está en peligro. Por otro lado, tenemos artistas que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Tratamos de incluir a todos y no cerrarnos”, añadió.

Rodrigo Noriega y Zpadaz, dos jóvenes artistas que formaron parte del proyecto expusieron su sentir al ser incluidos en Beyond The Lines. “Es una experiencia muy gratificante ver cómo los artistas jóvenes estamos empujando y cómo los artistas consolidados se unieron a este evento. Es un honor que me hayan volteado a ver”, dijo Noriega durante la inauguración.

“Las piezas que hice hablan mucho de la parte industrial que yo tengo, que es fundición de aluminio y es una lampara; entonces tiene esta parte de arte y diseño”, agregó Noriega quien trabaja en una fundidora en Puebla.

Zpadaz, por su parte, tomó notoriedad en redes sociales con sus sneackers hechos totalmente de madera. Para exposición, el joven de la Ciudad de México realizó un jersey de Kobe Bryant en madera que llama la atención de manera inmediata.

“Yo voy muy de la mano con la NBA porque todo el tiempo que he trabajado he hecho esculturas de sneackers, jerseys y todo el folclor que tiene que ver con la NBA”, señaló el artista mexicano.

La exposición es parte de las actividades que el departamento de NBA en México tiene para celebrar los 75 años de la Liga que se cumplen el 6 de junio.

