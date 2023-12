Esto fue lo que provocó la pelea entre LeBron James e Ime Udoka

El pasado sábado Los Angeles Lakers jugaron ante los Houston Rockets en un encuentro tenso tanto dentro como fuera de la duela, teniendo como prueba fehaciente de esa tensión el encontronazo entre LeBron James e Ime Udoka.

Un par de días después de que se suscitara el incidente en la Crypto.com Arena, se dio a conocer la razón por la cual tanto LeBron como Udoka se vieron en medio de una discusión que acabó con la expulsión del manager de los Rockets.

Nuevas imágenes permitieron conocer lo que se dijeron entre la estrella de Los Lakers y el coach de la quinteta de Texas y que culminó con los árbitros intercediendo, inclinándose hacia James y sacando de la duela a Udoka.

"Deja de llorar como una perra, deja de joder", dijo Udoka. James, al escucharlo, contestó: "Todos somos hombres adultos. Esa maldita palabra no está bien, no la uses tan libremente", a lo que el coach de Houston respondió: "Sí, lo dije", terminando por desatar la irá de LeBron: "No uses esa palabra tan libremente", repitiendo la frase en tres ocasiones.

Al final del encuentro, con James en la duela y Udoka en los vestidores, Los Angeles Lakers se terminaron imponiendo por un marcador de 107-97 ante los Houston Rockets.

