Gustavo Ayón sobre la NBA: "Pude haber jugado 15 años en la Liga"

El basquetbolista Gustavo Ayón habló sobre lo mejor que le ha dejado su vida profesional, después de que ha decidido retirarse de las duelas profesionales.

Ayón tuvo la oportunidad de jugar en la NBA y en la Euroliga, las dos ligas más importantes del baloncesto mundial y de esto habló el mexicano.

En entrevista con Diario AS, Ayón declaró que si por él hubiera sido, hubiera jugado 15 años en la NBA, cuando solamente pudo tener tres año dentro del campeonato estadounidense.

"La NBA es maravillosa. Cuatro equipos en tres años. Pero yo no quería recorrer la NBA de equipo en equipo. Quizá uno sí juego, pero no en otro. Era una incertidumbre. Una inestabilidad en lo emocional y en lo deportivo. No quería eso. Podría haber estado en la NBA 15 años, pero lo que quería era jugar baloncesto", explicó el poste mexicano.

Gustavo Ayón decidió retirarse en este momento de su vida, en donde se encuentra pleno y no arrastrando algún tipo de lesión o malestar que le evite poder ser partícipe de un juego profesional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - GUSTAVO AYÓN: SE DESPIDIÓ DEL BASQUETBOL PROFESIONAL EN PARTIDO ANTE LA SELECCIÓN MEXICANA