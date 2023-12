Jaime Jáquez el mexicano sensación de la NBA que se inspira en Kobe Bryant

Jaime Jáquez está siendo una muy grata sorpresa esta temporada en la NBA, fue la selección más alta en la historia de la liga para un mexicano y ahora ha confesado uno de sus secretos, pues menciona que gran parte de su inspiración es gracias a Kobe Bryant.

“Cuando era pequeño era seguidor de los Lakers, así que siempre me inspiró su ética de trabajo y su actitud de no importarle nada. Cuando veía los partidos, mi padre siempre me contaba lo mucho que trabajaba Kobe" Jaime Jáquez par GQ USA.

Poco a poco Jáquez se ha ido ganando no solo un puesto en el Miami Heat, sino también un nombre en la NBA, pues fue reconocido por la propia liga como el novato del mes en la Conferencia Este.

También el mexicano señaló alguien que le ha dado mucho apoyo tanto dentro como fuera de la duela ha sido Jimmy Butler pues inclusive han salido a cenar y pasear juntos en ratos libres. "Él siempre está en mi oído, dándome consejos, diciéndome todo lo que puedo hacer” GQ USA.

Jáquez, quien fue seleccionado en el Pick 18 de la 1ra ronda en el Draft 2023, promedia 12.2 puntos y 3.6 por partido, cifras bastante buenas para un novato en la NBA.