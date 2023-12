Jaime Jáquez Jr., mexicano sensación de la NBA, y cómo afronta los récords en la duela

El mexicano Jaime Jaquez Jr. está teniendo una gran temporada de novato con el Miami Heat, equipo en donde se ha convertido en una pieza clave en la rotación el coach Erik Spoelstra.

Su gran versatilidad dentro de la duela, en la que parte como delantero, le ha permitido desempeñarse también como escolta o bien, delantero de poder.

En su primer año promedia 12.9 puntos, 3.6 rebotes, 2.6 asistencias y 28.3 minutos de acción por juego, lo que ha atraído los elogios de una de las estrellas más grandes de la NBA y el líder del Heat, quien ve a 'Triple J' como un jugador con el desempeño y la templanza “de un veterano”.

"Intento mantenerme tranquilo. Alejarme de lo positivo y lo negativo. Lo importante es tener una mente estable. Tener la cabeza en su lugar. Tengo mucha gente muy buena a mí alrededor para mantenerme con los pies en el piso”, señaló Jáquez en videoconferencia de prensa para los medios mexicanos.

Jaime fue toda una figura en UCLA en donde llegó a jugar las Final Four, sin embargo, los juegos de la NBA están a otra escala, y Jaquez lo sabe, por lo que asegura mantener la calma es la clave. “Juego muchos partidos importantes. Es así como me mantengo tranquilo. Acostumbrarme a esa presión”, apuntó.

Ante los Cleveland Cavaliers, 'Triple J' dejó atrás la marca de puntos de Juan Toscano con 22 puntos, sin embargo, le basto una semana para imponer un nuevo récord, marcando 24 puntos ante los Indiana Pacers. Si bien, el exUCLA no está enfocado en romper todos los récords de los mexicanos, pero si su juego se lo permite, es algo que estaría honrado de hacer.

"Ojalá pueda seguir rompiendo récords. Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Jorge Gutiérrez pavimentaron el camino que me permitió llegar a donde estoy ahora. Ojalá pueda romper el récord de puntos que ya tengo. No es mi meta día con día, pero es lo que el juego permite. Los récords están para romperse. Igual otro jugador llega después y rompe el mío. De eso se trata (...) Espero que no sea la última temporada en la que tenga un desempeño así. Quiero continuar mejorando y, con ello, que más mexicanos estén involucrados en la NBA”, deseó Jáquez Jr.

Si bien, el nacido en california es estadounidense de nacimiento, es un orgulloso representante del país tricolor, aunque aún no lo hace con la selección, y no es algo por lo que tenga prisa, pues está enfocado en hacer su carrera en el mejor basquetbol de México.

"Será algo que veré en el futuro. No tengo una fecha específica. Todo es un proceso largo. Aún tengo que determinar cuándo será un buen momento para decidir (...) Voy lento en ello ahora. Mi enfoque está en mi carrera en la NBA y en Miami Heat. Conforme se acerque el verano, estaremos teniendo esas conversaciones”