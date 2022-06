Juan Toscano: Reveló que nunca tuvo una obsesión por llegar a la NBA

Juan Toscano nunca imaginó que haría historia en la NBA, es más ni siquiera se obsesionó con llegar a la mejor Liga del mundo. Hoy, el consejo que le daría a ese niño que solo deseaba jugar baloncesto es que disfrute el juego.

Orgulloso de sus raíces mexicanas, el alero de 1.98 metros de altura se convertirá en el primer tricolor en disputar unas Finales de NBA cuando Warriors de Golden State y Celtics de Boston comiencen la batalla por el trofeo Larry O’Brien en el Chase Center de San Francisco.

“Si le pudiera dar un consejo al Toscano de niño le diría piensa en disfrutar, no puedes pensar en ser profesional, no puedes pensar en las cosas grandes porque la verdad es un juego y hay un porcentaje muy chiquito que llega a la NBA o a las Ligas grandes. Nunca pensaba NBA, NBA, NBA, NBA, NBA, no pensaba así. Sólo pensaba sí quiero llegar a la NBA, quiero jugar basquet, pero si no llego a la NBA pues ni modo, estoy jugando basquet en México o no sé dónde pero soy feliz. Creo que la parte más importante es ser feliz y disfrutar el juego y todo lo que viene, va a venir.

“Pero en el otro lado estamos pensando en llegar a la NBA, seguir trabajando. El trabajo no es la respuesta, pero sin trabajar, sin echarle ganas y enfocarte en el deporte pues no tienes chance”, dijo Toscano a pregunta expresa de RÉCORD durante una charla con la prensa nacional.

Toscano Anderson, nacido en Oakland, California, y de madre michoacana, compartirá duela con el dominicano Al Horford, pívot de Celtics. Hecho que, consideró, puede marcar un parteaguas en el baloncesto latinoamericano y de sus países al ser los primeros de sus naciones en lograr la hazaña.

“Podemos ser la imagen de un sueño para los niños. Uno de República Dominicana y uno de México enfrentándose en las Finales. Warriors contra Celtics son equipos muy grandes que tienen muchos fans de todo el mundo.

“Es algo muy grande. Puede ser el inicio de algo, los niños pueden ver que sí es posible llegar ahí”, declaró.

