Knicks despiden al entrenador Thibodeau tras llegar a las finales del Este por 1ra vez en 25 años

Tom Thibodeau llevó recién a los Knicks de Nueva York a las finales de la Conferencia Este, una instancia a la que no había llegado en 25 años una franquicia que resurgió como contendiente por el título tras la llegada del entrenador. A cambio de ello, los Knicks lo echaron tomando lo que llamaron una "difícil decisión" de prescindir de los servicios de Thibodeau el martes, al considerar que el paso era necesario en su búsqueda de un campeonato.

"No podemos agradecer lo suficiente a Tom por volcar su corazón y alma en cada día como entrenador de los Knicks de Nueva York. Nos lideró no solo con clase y profesionalismo durante las últimas cinco temporadas, sino también hacia un tremendo éxito en la cancha con cuatro apariciones y cuatro victorias en series de Playoffs", dijo el presidente del equipo, Leon Rose, en un comunicado.

Thibodeau fue despedido este martes ı AP

Un legado de éxito reciente... pero una salida inesperada

Los Knicks fueron eliminados por los Pacers de Indiana en el sexto encuentro de la serie. Se quedaron a dos juegos de su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999. Se preguntó luego a Thibodeau qué necesitaban los Knicks hacer este verano para llegar más lejos.

"Como harías después de cada temporada, das un paso atrás, creo que te relajas", dijo Thibodeau. "Haces un análisis profundo del equipo y luego averiguas en qué crees que necesitas mejorar", agregó.

Los Knicks decidieron que lo que necesitaban era un nuevo entrenador. La decisión fue tomada por Rose con la aprobación del propietario Jim Dolan, dijo una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue incluido en el anuncio. El despido fue reportado primero por ESPN.

Indiana echó a Knicks de los Playoffs ı AP

Reconocido por su estilo intenso y su historial en la NBA

Se trata de una decisión extraña por parte de los Knicks, que habían sido una de las peores franquicias de la liga durante la mayor parte de la primera y segunda década del 2000 hasta que Thibodeau fue contratado en 2020. Rápidamente llevó a los Knicks a los Playoffs en su primera campaña y ganó su segundo premio al Entrenador del Año de la NBA, convirtiendo al equipo en un sólido contendiente en el Este en las últimas temporadas.

Los Knicks le dieron a Thibodeau una extensión de contrato de tres años el verano pasado. El equipo dio un salto en la temporada 2024-25, cuando derrotó al campeón defensor Boston en la segunda ronda para llegar a las finales de conferencia por primera vez desde 2000. En aquel año, Thibodeau era asistente bajo las órdenes de Jeff Van Gundy.

Inesperada salida el coach ı AP

Después de la eliminación del sábado, el capitán Jalen Brunson expresó su apoyo a Thibodeau. Se irritó ante una pregunta sobre si creía que el entrenador era el adecuado para el equipo: "¿Es esa una pregunta real ahora mismo?" dijo Brunson. "¿Me acabas de preguntar si creo que él es el tipo adecuado? Por supuesto que sí", mencionó. Tres días después, Thibodeau perdió su empleo con un récord de 226-174 en Nueva York. Tiene la cuarta mayor cantidad de victorias conseguidas por un entrenador de los Knicks.

Thibodeau se despide como uno de los técnicos más influyentes

Thibodeau enfrentó críticas sobre su exigente estilo. Algunos señalaron que su dependencia excesiva en sus titulares desgastaba a sus jugadores. Son las mismas críticas que lo han seguido desde el comienzo de su carrera como entrenador en jefe en Chicago. Pero sus métodos parecían estar funcionando en Nueva York e incluso entre las celebridades que llenaban el Madison Square Garden, el estilo rudo de Thibodeau encajaba naturalmente con los fanáticos que anhelaban el éxito generado por la defensa de los años 90.

"Soy admirador de Tom Thibodeau. Él trajo de vuelta a este equipo", escribió en la red social X el actor Ben Stiller, quien vio la postemporada desde su asiento en la cancha. "Sentí que dio todo de sí mismo y siempre estaba buscando mejorar. Siempre estaré agradecido por lo lejos que llevó a los Knicks. Son relevantes de nuevo. Son contendientes al campeonato de nuevo. Los Knicks se convirtieron en ganadores de nuevo con él", sentenció el actor.

Ben Stiller es fanático de los Knicks ı AP

Los Knicks no habían ganado una serie de Playoffs desde 2013, pero ahora lo han hecho en tres temporadas consecutivas. Terminaron 50-32 en 2023-24 y siguieron con un récord de 51-31 esta temporada, habiéndose reforzado en el receso al pactar canjes por los astros Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges. Los Knicks ganaron su segundo y último título en 1973.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Thunder vs Pacers en las Finales NBA 2025: dos franquicias sin título por la gloria