Madre rompe en llanto tras la lesión de su hijo en el basquetbol colegial

El pívot estrella de Auburn, Johni Broome, encendió las alarmas durante la segunda mitad del enfrentamiento de Elite Eight contra Michigan State al sufrir una aparente lesión en el codo derecho.

Broome cayó al suelo con evidentes gestos de dolor tras disputar un rebote bajo la canasta, lo que provocó una gran preocupación entre sus compañeros y la afición. Mientras salía de la cancha rumbo a los vestuarios, pareció decir "Ya terminé", aumentando la incertidumbre sobre su estado.

Se lastimó el codo | AP

Entre los asistentes al partido del domingo estaba su madre, Julie Broome, quien no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo en el suelo. Junto con su esposo, John, bajó a la cancha para apoyarlo y brindarle palabras de aliento mientras lo acompañaban al vestuario.

Johni Broome's mother came down to check on him after his injury pic.twitter.com/BZP0tV990V

— CBS Sports (@CBSSports) March 30, 2025