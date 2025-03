NBA: Nikola Jokic encesta 'irreal' triple en la victoria por paliza en victoria de los Nuggets a Jazz

Nikola Jokic anotó 27 puntos y capturó 14 rebotes antes de descansar en el cuarto periodo, y los Nuggets de Denver apabullaron el viernes 129-93 al Jazz de Utah para aumentar su ventaja en la lucha por el tercer puesto en la Conferencia Oeste en la actual temporada de la NBA.

Denver aventaja por dos juegos a los Lakers de Los Ángeles y a los Grizzlies de Memphis. Los Nuggets están a un juego y medio de Houston en la contienda por el segundo sitio.

Jokic no se cansa de ser figura | AP

Con un segundo en el cronómetro y el marcador 54-47 a favor de Denver, el pívot de 30 años cogió el balón delante de media cancha y desde ahí lanzó para concretar un tiro de tres puntos casi imposible, justo antes del timbre del final del periodo.

Además fue una noche histórica para el serbio, que con sus 27 puntos, 14 rebotes y seis asistencias se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la NBA en llegar a 16 mil puntos, ocho mil rebotes y cinco mil asistencias.

NIKOLA JOKIĆ HOW DO YOU KEEP DOING THIS ⁉️



ONE-HANDED FROM PAST HALFCOURT TO BEAT THE FIRST-HALF BUZZER 🚨 pic.twitter.com/uOMLN3maCV

— NBA (@NBA) March 29, 2025