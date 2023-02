Michael Jordan: Cumple 60 años; Revive sus mejores momentos, récords y hazañas

El basquetbol está de festejo y es que, el mejor jugador que ha jugado este deporte está cumpliendo 60 años, Michael Jordan hoy alcanza el sexto piso y es por eso que RÉCORD algunos datos y curiosidades que enaltecen su leyenda.

Jordan siempre fue bueno en los deportes y en su paso por la preparatoria Emsley A. Laney practicó baloncesto, béisbol y fútbol americano; tras haber promediado en su último año un triple-doble: 29,2 puntos, 11,6 rebotes y 10,1 asistencias, recibió una beca para jugar basquetbol en la Universidad de North Carolina en donde a lo largo de sus tres años consiguió distintivos como el mejor jugador novato de la temporada (ACC Freshman of the Year), fue elegido All-American de la NCAA en las temporadas 1982-83 y 1983-84, el premio al mejor jugador universitario del año (Naismith College Player of the Year) y el Premio John R. Wooden en la temporada 1983-1984, esto antes de dar el salto a la NBA donde sus logros serían inalcanzables.

Michael fue la tercera elección de la primera ronda del draft, pues los Houston Rockets confiaron más en la altura del nigeriano Hakeem Olajuwon, mientras que los Portland Trail Blazers se fueron por Sam Bowie. Los Chicago Bulls no dejaron escapar la oportunidad y tomaron a la joven proveniente de Carolina del Norte por encima de jugadores como Sam Perkins, Charles Barkley o John Stockton.

El mítico número 23 de los Bulls tardó siete años en poder conseguir su primer anillo de campeonato, pese a que el equipo de Chicago avanzó a playoffs cada año desde su llegada, siempre fueron frenados y no fue hasta la temporada 1990-91 en la que el ‘GOAT’ comenzaría a escribir su legado. En las dos primeras rondas de las eliminatorias vencieron a los New York Knicks y Philadelphia 76ers, después, tomaron venganza de los Detroit Pistons en la final de conferencia y en Las Finales Los Angeles Lakers de Magic Johnson a quienes derrotaron en cinco partidos.

Tras conseguir su primer campeonato, ‘Mike’ hilvanaría dos títulos más con los Bulls antes de poner una pausa en su carrera tras el asesinato de su padre, Jordan quiso cumplir uno de los sueños de su progenitor que era verlo jugar béisbol y dio el salto a los Chicago White Sox en donde no destacó en sus dos años.

M.J. estuvo cerca de jugar béisbol en México con el equipo de las Águilas de Mexicali, pues recibió una oferta para jugar en la Liga Mexicana del Pacífico que le ofrecieron ser la estrella y a este le encantó la idea, sin embargo, con todo cerrado, los problemas familiares le impidieron venir y aunque prometió si jugar el siguiente año, jamás lo cumplió, pues regresó a las duelas.

Tras su regreso a la NBA y al deporte que realmente dominaba, ‘Air Jordan’ consiguió dos anillos más con Chicago y tras otra despedida y otro regreso, Michael terminó por retirarse definitivamente en el 2003, su último equipo fueron Washington Wizards en donde solo estuvo dos temporadas y jugó su último partido el 16 de abril de 2003 ante los 76ers.

Mike ganó a lo largo de sus 15 temporadas 6 títulos de la NBA, 6 veces MVP de Las Finales, 5 veces MVP de la temporada, 14 veces All-Star, 2 medallas de oro olímpicas, Mejor defensor del año (1988), Rookie del año (1985) y fue 2 veces campeón del concurso de Mates de la NBA.

