NBA: Juegos en México son prioridad y regresarán, aseguró Raúl Zárraga

México es prioridad para la NBA y los juegos regresaran a nuestro país, simplemente se debe esperar a que las condiciones de pandemia lo permitan, aseguró Raúl Zárraga, gerente general de NBA México.

“Conforme a la factibilidad de juegos, ahorita no podemos mencionar nada oficial. Simplemente mi compromiso de que queremos regresar y México es prioridad para la NBA”, aseguró Zárraga, a pregunta expresa de RÉCORD, en conferencia de prensa.

El directivo reveló que en este momento Zignia no tiene un contrato firmado con la Liga Nacional de Baloncesto, pero se espera que se celebre un nuevo acuerdo para la temporada 2022-23 ya sea que se celebren en la Ciudad de México o en Monterrey.

“Obviamente cuando se hacen los juegos hay contratos. Actualmente no hay ningún contrato existente con Zignia, estamos trabajando precisamente también con ellos, ellos igual que todos los años siguen comprometidos, entusiasmados e interesados, al igual que nosotros, en regresar con sus juegos en la Ciudad de México.

“Ellos también están interesados en hacerlo en Monterrey. Actualmente la carta está abierta, tenemos que sentarnos de nuevo, pero esa es la menor de mis preocupaciones en el sentido de que llevamos tan buena relación con ellos y que claramente encontraremos, como siempre, la fórmula que ha venido funcionando en años anteriores. Actualmente no hay ningún compromiso, simple y sencillamente tenemos que adaptarnos a las fechas, a los tiempos y a la dinámica del mercado”, explicó Zárraga.

La pandemia por el Covid-19 impidió que la NBA celebrara en nuestro país juegos de preparación y/o oficiales para la campaña 2020-21 y la que está por iniciar, 2021-22.

“Ahorita no hay ningún convenio, no hay ningún tipo de acuerdo que esté vigente. Precisamente por eso también no hubo juegos y, aunque hubiera habido algo firmado, lo que sea, obviamente era imposible, eso estaba de más, iba más allá de las clásicas cláusulas de contrato donde hablan de casos de fuerza mayor, pero ni siquiera llegamos a eso, ni siquiera fue necesario.

“Todas las partes entendieron claramente que teníamos que esperar, que la situación, la crisis mundial no estaba para eso y que en su momento regresaremos y la relación con Zignia prevalece. Queremos hacer más cosas en conjunto pero tenemos que ser conscientes de la dinámica actual”, enfatizó el directivo.

