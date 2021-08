NBA: Kevin Durant reveló el motivo de su salida de los Warriors

El actual jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, es uno de los mejores jugadores de la NBA y formó parte de uno de los mejores equipos en la historia junto con Klay Thompson, Stephen Curry y Draymond Green, mismo con el que sostuvo una pelea que fue el inicio de su salida de aquellos Warriors.

Esto debido a que el alero habló junto con Green para Bleacher Report y expresó que la pelea que tuvieron fue parte de los motivos por los que abandonó Golden State, sin embargo, el resto de la culpa fue para los directivos del equipo, ya que el propio Durant no se sintió arropado.

"En mi opinión, la dirección de los Warriors la cagaron", mencionó Draymond, a lo que Kevin afirmó y expresó "no fue la disputa, fue la forma en que todos actuaron. El entrenador Steve Kerr actuó como si no hubiera sucedido y el mánager general Bob Myers intentó disciplinarte y pensar que eso enmascararía todo. Hablaban de ser una familia, pero no lo demostramos. Eso es lo que me molestó sobre cualquier otras cosa", finalizó Durant.

De esta forma, Draymond fue sancionado por la institución, mientras que Kevin Durant sufrió una lesión en el tendón de Aquiles frente a los Raptors, lo que terminó por completo su relación con los Warriors, sin embargo, no con Green puesto que ambos acaban de conseguir la medalla de oro olímpica en Tokio 2020.

