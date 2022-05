NBA: Sin fecha para su regreso a México en temporada regular

Las festividades del 75 aniversario de la NBA han comenzado y aunque México tiene diversas actividades para esta celebración, el anhelado juego de temporada regular en la capital del país sigue en espera. Raúl Zárraga, Vicepresidente de la Liga en México, dio a conocer que continúan trabajando para traer al mejor básquetbol del mundo a tierra azteca por primera vez desde enero del 2020.

“Seguimos trabajando para regresar a México. No hay ningún anuncio oficial ni mucho menos. Ahorita estamos enfocados en continuar con la celebración del 75 aniversario”, señaló Zárraga, durante la inauguración de la exposición Beyond The Lines. El también Director General de NBA México señaló que el país es un punto importante en las oficinas de la Liga.

“México es prioridad para la liga, independientemente del juego”, aseguró Zárraga. “El juego es una herramienta, un proyecto, una iniciativa, pero no es lo único. Lo más importante para nosotros es que la gente jugué básquetbol y que tengan acceso al básquetbol de la NBA en cualquier forma”, añadió.

La Liga no ha disputado un solo encuentro fuera de territorio estadounidense desde que inició la pandemia. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer que Francia tendrá un juego de temporada regular para 2023 entre Chicago y Detroit. Pese a que la NBA ya dio un paso enorme con la confirmación de esta fecha, Ciudad de México no corrió con la misma suerte que Paris.

“Es una parte importante de nuestra estrategia nacional e incluso regional”, detalló Zárraga sobre el juego en México que tendrá que esperar aún para ser oficializado.

