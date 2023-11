Trae Young sobre jugar en México: "No me molestaría venir una vez al año"

Trae Young es actualmente uno de los mejores jugadores de toda la NBA y el líder de los Atlanta Hawks, equipo que se enfrentará a Orlando Magic en el México City Game 2023. El dos veces All-Star ya se encuentra en la capital y se muestra muy entusiasmado por ser el encargado de encender el show en la Arena CDMX este jueves.

El pick número cinco del draft del 2018, resaltó la importancia de los juegos fuera de los Estados Unidos, ya que traen felicidad a los fanáticos y ellos tienen la oportunidad de conocer otro país y otras personas.

"Creo que es importante no solo para los fans aquí, para nosotros tener los juegos internacionales como dijiste, nosotros como jugadores podemos venir aquí y experimentar cosas nuevas, conocer a nueva gente y experimentar una cultura que, si no tuviéramos básquetbol, quién sabe si estaríamos aquí. Es una bendición, y sí, estoy honrado de jugar aquí", expresó el francotirador de los Hawks.

En cuanto a la expectativa que tienen sus compañeros y él, comparte que todos están muy ansiosos de que llegue el juego y presentarse ante la CDMX.

"Todo el mundo está emocionado por jugar este partido. Es un partido internacional, solo hay unos pocos de ellos cada año. Es un honor que podamos representar a nuestro equipo en la ciudad de México. Va a ser divertido y creo que todo el equipo está emocionado", confesó el base de Atlanta, mientras que de los aficionados espera una gran energía. "De lo que escucho, van a ser locos, eléctricos. Estoy muy emocionado por venir aquí y ver a todos, conocer a nueva gente e intentar hacer un show y ganar", agregó.

Para finalizar, el #11 indicó que de expandirse la NBA. No le molestaría para nada hacer un viaje al año hacia el país tricolor.

"Por supuesto. Sé que van a expandirse. Nunca sabes cuáles ciudades estarán. Pero no me preocuparía venir aquí una vez al año. Esto es un gran gimnasio, una gran arena en la que estamos jugando. No he jugado un partido, pero sé que los fans son eléctricos y va a ser emocionante mañana, así que no me preocuparía", finalizó.

