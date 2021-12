Video: Alexis Cervantes reveló el motivo de su secuestro: 'Me burlaba de los cárteles'

Después de ser encontrado con vida el pasado 29 de diciembre, se ha filtrado un video de Alexis Cervantes en donde explica el motivo de su secuestro.

El jugador de Libertadores de Querétaro reveló que tenía nexos con la mafia de Sinaloa y que además se burlaba de los cárteles de Michoacán.

"Soy Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas me hicieron una parada, encontraron en mi celular cosas que son fotos, videos con armas, fotos con la mafia de Sinaloa. Fotos con mi primo que trabajaba para el jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaba.

#Video | Plagio de Alexis Cervantes, por presuntos nexos con cártel de “El Chapo Isidro”https://t.co/4anH7QWYg1 pic.twitter.com/IdUQoSPhaV — CuartoPoder Michoacán (@cuartopodermich) December 30, 2021

"Ese es el motivo por el que estoy aquí, por las fotos, por videos, por comentarios, en los cuales yo me burlo de los carteles de aquí de Michoacán, como si yo fuera alguien pesado", menciona en el video, donde aparece amarrado y con golpes en el rostro.

De igual forma, Cervantes acepta el castigo y afirma que le gusta "el desmadre y la cocaína".

"Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quiso demostrar algo que no es. Acepto el castigo, la lección la tomo", agregó.

