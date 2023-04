Zion Williamson alargará su recuperación y su participación en postemporada peligra por lesión

Zion Williamson era espectacular en la universidad. Apenas un año en Duke fue suficiente para que todos se dieran cuenta de que este chico iba a causar impacto inmediato, que tomaría el lugar de LeBron James como máximo referente en la NBA y cada noche, viéndolo jugar, iba a dejar una estampa para la historia. Hoy nada de eso ha ocurrido.

Los Pelicans de Nueva Orleans informaron el jueves que su jugador de 22 años sigue como baja indefinida, es decir, no podrá ayudar a su equipo a buscar el pase al Play In. Si el equipo accede, no estará disponible para esa fase e incluso podría perderse la Postemporada.

En cuatro temporadas en la NBA, Zion, primera selección global del Draft 2019, ha jugado tres. Ha participado en 114 encuentros de 245 disponibles en esos tres años, contando el choque de ayer.

Es momento de empezar a sacar la etiqueta de fiasco (Bust como se le dice en EU) y pegársela en la frente.

El último partido de Zion esta campaña fue el 2 de enero contra Filadelfia. Un par de días después se informó que había sufrido una distensión en los isquiotibiales de la pierna derecha, que lo tendría de baja, aparentemente, tres semanas. Tiempo que obviamente se ha extendido.

Esta es apenas una de muchísimas lesiones que ha sufrido en su carrera. Pelicans lo ha llevado de a poco, no lo han querido apresurar con la esperanza de que regrese totalmente sano y juegue de la manera en que siempre se ha esperado, pero el tiempo se agota.

En 2022 el equipo le ofreció una extensión de contrato de 193 millones de dólares hasta la campaña 2027-2028, pero para como van las cosas, puede que esto nunca se cumpla.

SUS MÚLTIPLES LESIONES

Fecha Causa

10/10/19 Rodilla

10/02/20 Tobillo

29/07/20 Reacondicionamiento

10/08/20 Rodilla

13/01/21 Protocolos de salud y seguridad

04/03/21 Dedo del pie

27/09/21 Pie

23/10/22 Cadera

14/11/22 Pie

21/12/22 Protocolos de salud y seguridad

26/12/22 Reacondicionamiento

02/01/23 Tendón de la corva

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX, PREMIER, NBA: ¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS Y EVENTOS IMPERDIBLES ESTE FIN DE SEMANA Y DÓNDE VERLOS?