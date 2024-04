¡Abollan la corona! Diablos Rojos vienen de atrás y sacan el triunfo ante los Pericos de Puebla

Primera diablura de la temporada. Los Diablos Rojos del México lograron aboyarle la corona a los Pericos de Puebla luego de imponerse 8-7 en el juego inaugural de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los pingos estuvieron hasta en tres ocasiones por debajo en la pizarra. Sin embargo, un rally de cuatro carreras en la octava entrada les dio la ventaja suficiente para quedarse con el triunfo en el Opening Day.

Los emplumados abrieron la pizarra con un cuadrangular de Danny Ortiz, quien en su primera oportunidad al bat se encontró cómodo con la curva lanzada por Erick Leal.

La pandilla escarlata descontaría de inmediato con un palo de vuelta entera del expelotero de Grandes Ligas Aristides Aquino, y para el tercer rollo tomarían por primera vez la ventaja de la mano de su capitán 'El Haper Gamboa'

Los campeones sabían que tenían que defender la corona en su presentación, por lo que el culichi Leo Germán, uno de los mayores artífices del título, empataba la pizarra tras volarse el jardín izquierdo, y para el cuarto rollo, Raudy Read remolcaba con un doble al gran Peter O'Brien para volver a adelantarse.

Sin embargo, la alegría duraba poco en el Estadio Hermanos Serdán, pues una vez más la Pandilla Escarlata remontaba, primero con Franklin Barreto impulsando a Julián Órnelas y luego con el tremendo cuadrangular de Robinson Canó, quien se estaba estrenando como jonronero en la Liga Mexicana de Beisbol.

La ventaja del Rojo se esfumó luego de que el lanzador Edwin Fierro subiera a la lomita y tuviera una pésima actuación. El sonorense regaló dos carreras y se hizo expulsar luego de que le marcaran balk.

Los pingos seguían desconcertados y un nuevo error extendía la ventaja de los emplumados, pues el catcher Xavier Fernández se olvidó que no había out forzado y no tocó al pelotero quien sí pisaba la registradora.

La novena capitalina realizó un espectacular rally de cuatro carreras en el octavo inning, mientras que Pericos solo pudo producir una carrera más para acercarse 8-7. Sin embargo, en la última entrada, el lanzador Jake Sánchez sacó a los tres en fila y los Diablos se llevaron la primera victoria de la temporada.

