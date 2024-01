Ángel Arredondo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Texas Rangers

El joven pelotero mexicano, Ángel Arredondo, ha firmado contrato con los Texas Rangers de la Major League Baseball. El ahora exjugador de los Diablo Rojos, viajará a República Dominicana donde formará parte de la academia del equipo.

El mexicano de 17 años fue uno de los 23 jugadores internacionales que los Texas Rangers firmaron como agentes libres de cara a la siguiente temporada.

“Estoy muy contento, nervioso y estoy muy agradecido con ambas organizaciones. Es un día muy especial porque se está reflejando el trabajo que he estado haciendo por muchos años y eso me hace sentir muy satisfecho. Ha valido la pena todo el sacrificio que he hecho, desde dejar a mi familia hasta las cosas que he hecho para cuidarme”, comentó Arredondo tras firmar su contrato.

Arredondo comenzó su carrera profesional en el 2023 cuando debutó con los Diablos Rojos del México un 21 de abril frente a los Tigres de Quintana Roo. Al día siguiente pegó su primer imparable en LMB.

Ahora, al igual que lo hizo con los Diablos Rojos, Arredondo tendrá que estar un par de años en la academia del equipo y demostrar que merece una oportunidad. Ahora que hacerlo con la academia de los actuales campeones de la Serie Mundial.

Welcome, Angel! We've agreed to terms with International Free Agent SS Angel Arredondo. pic.twitter.com/Qw23ykuO5G — Rangers Player Development (@TEXPlayerDev) January 15, 2024

