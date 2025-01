Cincinnati Reds se hacen de los servicios de Gavin Lux en un canje con Los Ángeles Dodgers

Siguen los cambios en la Major League Baseball (MLB), los Cincinnati Reds adquirieron a Gavin Lux proveniente de Los Ángeles Dodgers en un canje que protagonizó con el cuadro angelino.

Welcome to Reds Country, Gavi pic.twitter.com/MEUEHZiaBw

Los actuales campeones se adjudicaron una selección del draft y un jardinero prospecto para defender su reinado en la próxima temporada.

Todo esto luego de una serie de movimientos el jugador quedó disponible a través de un canje para que los Dodgers se hicieron de la selección de la Ronda A de Cincinnati, que está valorada en 2.5 millones; además de Mike Sirota de la tercera ronda en 2024.

Lux llega a los Reds tras hacerse ganador de dos Series Mundiales con Los Ángeles y en su momento fue colocado entre los mejores prospectos del diamante.

Looking for Gavin highlights? You're in Lux. pic.twitter.com/kFjF6nNf7H

