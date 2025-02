¡Debut de ensueño! Juan Soto conecta HR en su primer al bat con los Mets

Juan Soto conectó un jonrón en su primer turno al bate de los entrenamientos de primavera con su nuevo equipo, disparando un cuadrangular solitario hacia el jardín izquierdo-central en la primera entrada para los Mets de Nueva York contra de los Astros de Houston el pasado sábado por la tarde.

El pelotero dominicano conectó una recta de 91 mph baja y afuera por parte del lanzador Colton Gordon. Tras el contacto, la pelota salió de su bate a 106.2 mph y dejó el diamante 426 pies después del contacto.

Conectó un HR | AP

El nuevo integrante de los Mets, conectó dos hits en sus dos idas al plato. En la entrada siguiente, Soto impulsó otra carrera con un rodado, en un juego que terminó con la victoria de Nueva York por marcador de 6-2.

Juan Soto goes yard in his first at-bat in a @Mets uniform! #SpringTraining pic.twitter.com/yDsYWKYxh6

— MLB (@MLB) February 22, 2025