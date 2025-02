¡Se enojó el Señor Juez! Aaron Judge mandó a callar a fanáticos con tremendo swing

El regreso de las Grandes Ligas está cada vez más cerca. Uno de los equipos que más expectativa genera año con año, son los Yankees de Nueva York; actuales monarcas de la Liga Americana.

Después de perder el Clásico de Otoño, ante los Dodgers, los Bombarderos del Bronx entrenan en Orlando, Florida. Su Spring Training fue visto por muchos fanáticos de los Mulos, quienes tenían gran expectativa por el MVP, Aaron Judge.

Aaron Judge | AP|

El ‘Señor Juez’ tuvo una temporada regular espectacular, desafortunadamente, quedó a deber tanto en postemporada como en la Serie Mundial. Una de las jugadas claves, en el desastroso desempeño de Judge, fue cuando dejó caer aquella bola en el Juego 5 ante Dodgers.

Ahora, en el campo de entrenamiento, un joven pitcher de Ligas Menores, Sean Boyle, hizo lucir mal a Judge. Tres bolas seguidas que nunca pudieron encontrar su bat con aquel swing que lo caracteriza; esos fallos caldearon los ánimos en las gradas.

Aaron Judge | AP|

Desde los aposentos de las gradas, el público empezó a gritar “Swing the bat” exigiendo una mayor concentración para el pelotero. El resto, es historia. Judge pegó un hit que terminó en HR. El poderoso batazo quedó grabado, lo que demuestra que Aaron está listo para la nueva campaña de la MLB.

“Swing the bat!” Aaron Judge responds with some loud contact: pic.twitter.com/U0836mn545

— Bryan Hoch ⚾️ (@BryanHoch) February 19, 2025