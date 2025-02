MLB: Vladimir Guerrero Jr. planea convertirse en agente libre

Vladimir Guerrero Jr. planea convertirse en agente libre después de la temporada tras vencer el martes la fecha límite para llegar a un acuerdo a largo plazo con los Azulejos de Toronto.

“En los últimos días, la gerencia, mis abogados, mis agentes, se reunieron, ambas partes lo intentaron, pero obviamente no pudimos llegar a un acuerdo”, dijo Guerrero a través del intérprete Héctor Lebrón en el campamento de los Blue Jays. “Nunca llegamos al punto en el que yo sintiera que quería hacer el trato”.

Guerrero, cuatro veces All-Star a los 25 años, dijo durante la temporada baja que cortaría las negociaciones cuando se presentara para los entrenamientos de primavera.

“No quiero, especialmente mis compañeros de equipo, tener ninguna distracción por eso”, dijo Guerrero. “Estoy aquí hoy y estoy listo. Quiero ganar muchos partidos y quiero llegar a los playoffs. Eso es todo lo que tengo en la cabeza en este momento”.

Guerrero tiene un contrato por un año y 28.5 millones de dólares y será quizás el mejor agente libre en el mercado un año después de que Juan Soto firmara un contrato récord por 15 años y 765 millones de dólares con los Mets de Nueva York.

Guerrero bateó .323 la temporada pasada con un OPS de .940, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas.

“Trabajamos muy duro y la motivación sigue ahí”, dijo el gerente general de los Blue Jays, Ross Atkins. “Estoy seguro de que cada pensamiento, cada idea que teníamos, cada dólar que teníamos, se comunicó. Pero obviamente estamos decepcionados por no haberlo logrado. ... Eso no cambia nuestro deseo. Sin duda estaremos motivados y seguiremos motivados”.

Guerrero surgió del sistema de Toronto, hizo su debut en las Grandes Ligas en 2019 y tiene un promedio de .288, OPS de .863, 160 jonrones y 507 RB.

Mark Shapiro habló por el acuerdo fallido

El presidente de los Blue Jays, Mark Shapiro, el presidente del equipo, Edward Rogers, y el director ejecutivo de Rogers Communications Inc., Tony Staffieri, estuvieron involucrados en las negociaciones.

“Realmente no hay grados de cumplimiento o no cumplimiento”, dijo Shapiro. “Se trata de un acuerdo cerrado o no cerrado. El resultado final es que estamos decepcionados por no haber podido llegar a un acuerdo”.

El padre de Guerrero, Vladimir Guerrero, es miembro del Salón de la Fama y nueve veces All-Star y fue elegido MVP de la Liga Americana en 2004.

