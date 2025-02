Los Yankees y Aaron Boone acuerdan extensión de contrato de dos años

Aaron Boone y los Yankees de Nueva York acordaron este jueves una extensión de contrato por dos años hasta la temporada 2027.

Boone afronta su octava temporada como mánager. El equipo había ejercido su opción para 2025 en noviembre pasado.

Boone extendió contrato con los Yankees | AP

Boone ha llevado a los Yankees a un récord de 603-429, con tres títulos de la División Este de la Liga Americana y un banderín del circuito. Nueva York llegó a la Serie Mundial el año pasado por primera vez desde 2009, perdiendo ante los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos.

Boone se convirtió en el tercer mánager de los Yankees en llevar al equipo a la postemporada en seis de sus primeros siete años, después de Casey Stengel y Joe Torre.

The New York Yankees today announced that they have signed Manager Aaron Boone to a two-year contract extension through the 2027 season. pic.twitter.com/t9u7fWfzVz

— New York Yankees (@Yankees) February 20, 2025