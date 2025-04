Definen grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026; México ya conoce a sus rivales

La Selección Mexicana de beisbol volverá a la acción en el Clásico Mundial 2026, luego de su destacada actuación en la edición de 2023. El equipo, dirigido por Benjamín Gil, ya conoce a los primeros rivales a los que enfrentará en la fase inicial del torneo.

México integrará el Grupo B, donde compartirá sector con Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. Esta primera fase se disputará en Houston, Texas, del 6 al 11 de marzo de 2026.

Según la organización del World Baseball Classic (WBC), los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, programados para los días 13 y 14 de marzo en la misma sede. Los equipos que resulten vencedores en esta ronda, se clasificarán a las semifinales, que tendrán lugar el 15 y 16 de marzo en el estadio de los Marlins, en Miami. La gran final también se jugará en esa ciudad, el 17 de marzo.

Here are your finalized pools and schedule for the 2026 #WorldBaseballClassic.



The Championship Game will be played March 17, 2026 at loanDepot Park in Miami.



Full ticketing information for the 2026 tournament is available at https://t.co/h4Fi0dLx07. pic.twitter.com/t8q8Nopf4k

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) April 9, 2025