Dodgers y Yankees parten como favoritos para temporada 2021 de la MLB

El grito de “¡Play ball!” rugirá en los parques de pelota de Grandes Ligas como un himno de esperanza luego de una temporada 2020 reducida a solo 60 juegos y no contó con la presencia del público en las tribunas —hasta Playoffs— debido a la pandemia. Es así que con los ánimos renovados y con la ilusión de tener la normalidad a la vuelta de la esquina, el naciente año beisbolero arrancará sonrisas por racimos entre los aficionados a la pelota.

Y como es ya una tradición en las pantallas, la señal de ESPN transmitirá algunos de los mejores encuentros de MLB a lo largo de la temporada que comenzará este jueves 1 de abril con el juego entre Toronto Blue Jays y New York Yankees, mismo que contará con el 20% de asistencia en Yankee Stadium, como ya la gran mayoría de los parques, mismos que gradualmente han permitido la entrada de público.

“Arrancamos como siempre, con mucha acción en el día inaugural, empezamos temprano por la diferencia de horario, así que 11 de la mañana de México comenzamos con Blue Jays y Yankees. No dista mucho de las temporadas anteriores con juegos diario, salvo el sábado. La cobertura sigue siendo la misma en ESPN, solo los sábados no tendremos beisbol y los demás días no cambia a lo que años anteriores”, dijo el comentarista Guillermo Celis durante un Meeting con otros medios.

Además del duelo de los Mulos y los canadienses, el encuentro entre los campeones Dodgers y los Rockies destaca dentro de la programación de cuatro duelos del Opening Day en ESPN, en espera de que el equipo de Los Ángeles cumpla con las expectativas y luche por defender su cetro hasta el último instante de la temporada.

“Veo favoritos a Dodgers y Yankees, ojalá se dé esa final esperada que queríamos todos pero no dejaron las lesiones el año pasado. Esta temporada están Fernando Tatis Jr., Juan Soto que dan atractivo pelotero y a ver qué ocurre en cada división, pueden pasar muchas cosas como cuando Houston se enfrente al público y hay mucho de qué platicar en esta temporada”, señaló a su vez el comentarista Jorge Eduardo Sánchez.

