Adrián González: Jugará con Mariachis de Guadalajara para poder ir a Juegos Olímpicos

Resulta increíble pensar en algún mérito que le falte a Adrián González en su carrera como beisbolista profesional. Sin embargo, el ‘Titán’ ha vuelto a México con la única encomienda de firmar su propio ‘Grand Slam’ con el representativo nacional.

González, quien cumplirá 39 años en mayo, ha firmado con los Mariachis de Guadalajara, la franquicia de expansión de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), para la campaña 2021. La meta del veterano pelotero es entrar en el radar del selectivo mexicano para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El 'Titán' ha tenido el privilegio de representar a México en campeonatos de Ligas Infantiles, Serie del Caribe, Clásico Mundial de Beisbol y ahora tiene como meta fija unirse al representativo mexicano en Tokio 2020.

"Si puedo completar estos cuatro (representativos) significaría el Grand Slam de los representativos de México. Esa es la única razón por la cual no me he retirado”, mencionó González tras su llegada al nuevo equipo de la LMB.

El mexicano no ve acción en el diamante desde el 10 de junio del 2018 vistiendo la franela de los Mets en un duelo ante los Yankees. Más allá del aporte dentro del campo, González será un atractivo para la franquicia recién nacida en la Perla de Occidente. Sus 317 jonrones en Grandes Ligas son prueba del poder que tiene en su bate y que aún puede traer a la LMB.

