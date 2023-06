Domingo Germán, de ser suspendido todo un año a lanzar un juego perfecto

De ser suspendido todo un año por la MLB a conseguir el vigésimo cuarto juego perfecto de la liga.

La noche del 28 de junio quedará grabada en la memoria de todos los amantes del béisbol como el día que Domingo Germán consiguió el juego perfecto, sin embargo, esto pudo nunca haber pasado.

A finales de la temporada 2019, cuando los ‘Bombarderos del Bronx’ se afianzaban el Este de la Liga Americana, una fuerte noticia sacudía al equipo, pues la mañana del 19 de septiembre la Major League Baseball informaba que el pelotero dominicano era puesto en licencia administrativa al estar bajo una investigación por presunta violencia doméstica.

En ese momento, Germán lideraba la rotación de pitcheo con una marca de 18 victorias por solo 4 derrotas, con una efectividad de 4.03.

La MLB quiso dar detalles de lo sucedido, sin embargo, The New York Times reportó que el pelotero dominicano le dio una cachetada a su novia Mara Vega frente a un directivo de Grandes Ligas durante un evento de caridad que su compañero Carsten Charles Sabathia ofreció la noche del lunes 16 de septiembre.

El 2 de enero del 2020 se dio a conocer la suspensión de 81 juegos para el dominicano quien ya se había perdido los playoffs en donde los Yankees perdieron la Serie de Campeonato ante Houston, lo que representaba que se perdería el resto de la temporada.

Tras la reincorporación al roster de los Yankees en 2021, el serpentinero confesó estar muy arrepentido y se disculpó ante los medios y toda la organización. "He cometido errores de los que no estoy orgulloso y me quiero disculpar por eso", señaló.

Actualmente, Domingo y Mara han superado sus problemas y han formado una gran familia con una niña y dos niños. Tras su juego perfecto, Vega comentó. “No sabes la felicidad tan grande que siento por ti, porque tú lo mereces, porque has trabajado duro para esto, porque dios no se equivoca y está cambiando lágrimas de dolor por lágrimas de alegría”.

