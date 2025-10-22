Drake se vuelve loco: la fiesta viral tras el pase de Toronto a la Serie Mundial

La noche en que los Blue Jays aseguraron su boleto a la Serie Mundial de 2025 no fue una celebración más en el mundo del beisbol: fue un momento que cruzó lo deportivo para adentrarse en la cultura pop. En medio del grito de “¡vamos a la Serie Mundial!” desde las gradas del Rogers Centre, un nombre conocido en la escena musical se hizo notar: Drake, oriundo de Toronto y fan declarado del equipo, se dejó ver, se dejó grabar y compartió la euforia.

Fan de los Blue Jays I AP

El partido decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Blue Jays y los Seattle Mariners, ya tenía dramatismo por el resultado (Toronto remontó, conectó un jonrón que volteó el marcador y cortó una sequía de 32 años sin aparecer en un Clásico de Otoño). Pero lo que ocurrió fuera del diamante también capturó atención: Drake celebró, grabó, publicó y viralizó un momento que para muchos simboliza la unión del deporte, la pasión local y el espectáculo.

Porque cuando una franquicia canadiense vuelve a la Serie Mundial después de décadas, la noticia es deportiva. Pero cuando un artista-estilo comparte en redes el “tercer ponche” que cierra el juego y lo convierte en trending topic, la noticia se vuelve cultural.

Victoria de los Blue Jays I AP

Drake, Instagram y el momento que explotó

Durante la novena entrada del Juego 7, cuando los Blue Jays tenían la victoria casi asegurada, Drake publicó en su historia de Instagram un clip en el que muestra el momento del tercer ponche de Julio Rodríguez, estrella de los Mariners, que selló el triunfo de Toronto.

En ese video se le ve rodeado de amigos, festejando efusivo, saltando y celebrando cada out con la emoción del fanático que además vive su ciudad. En su publicación añadió un mensaje subtitulado que decía: “Gran espectáculo, ha subido 6’errrrrrs”.

La viralidad no tardó en llegar: la cuenta de Yahoo! señaló que Drake “went from zero to 100 real quick after his beloved Blue Jays secured a date with the Dodgers in the World Series.” El momento se convirtió en un trending topic, un símbolo de lo que sucede cuando el deporte toca la cultura popular. Y para Toronto, tener a uno de sus íconos locales celebrando la clasificación añadió un matiz de orgullo extra.

CAPTURA DE PANTALLA

Qué representa este cruce entre deporte y cultura

La escena de Drake celebración no es solo un clip virálico; representa una fusión de elementos:

Ciudad & equipo: Toronto revive tras 32 años sin una Serie Mundial, lo que le da una carga emocional extra al triunfo.

Actor cultural: Drake, además de ser fan, es una figura nacional e internacional, que lleva consigo un público que quizás no sigue béisbol tan de cerca, pero que ahora se involucra.

Redes sociales y nuevos medios: La historia deja claro que hoy un momento deportivo puede volverse evento digital, con publicación, reacción y amplificación instantánea.

Adicionalmente, este tipo de celebraciones ayudan a difundir el alcance del beisbol más allá del estadio, generando ecos en la música, el entretenimiento y la cultura urbana. Para los Blue Jays, la clasificación ya era una gran noticia. Con la celebración de Drake, se transformó en algo que trasciende el diamante.

CAPTURA DE PANTALLA