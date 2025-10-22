Competencia para Ohtani: Dodgers en busca de Munetaka Murakami

El equipo de los Dodgers es una de las principales franquicias que confía en el béisbol de oriente, mostrando que este puede rendir frutos, pues el equipo de Brooklyn está por jugar su segunda Serie Mundial de manera consecutiva de la mano de Shohei Othani y con su estrella en ascenso, Roki Sasaki. Ahora, los siete veces campeones quieren incluir una estrella más a su bullpen.

Dodgers como campeones de la Liga Nacional I AP

Inicia el proyecto Murakami

A una semana de que concluya la temporada de la MLB, el equipo de los Dodgers ya piensa en la siguiente campaña, pues según fuentes cercanas al equipo, los Angeles estarían interesados en una nueva estrella del béisbol japonés. Se trata de Munetaka Murakami, bateador zurdo de 25 años, con un desempeño envidiable jugando tanto en primera como en tercera base.

Munetaka Murakami es actualmente uno de los mejores jugadores de la Nippon Professional Baseball (NPB), deslumbrando como la actual figura de los Yakult Swallows, siendo una de las piezas más codiciadas del mundo del béisbol.

En la liga de Japón, Murakami brilló con más de 50 cuadrangulares en más de una temporada. Con sus grandes actuaciones en momentos recientes, a los Dodgers se le unen los Yankees y los Mets, en el interés por los servicios del zurdo.

CAPTURA DE PANTALLA

Complicaciones en la llegada de Munetaka Murakami

Pese al interés de los Dodgers, existe una gran complicación para que pueda darse este fichaje, pues el equipo de Brooklyn ya cuenta con un primera base de alto calibre y con un bateador designado (Freddy Freeman y Shohei Othani respectivamente), por lo que el acomodo del nipón podría representar un problema mayúsculo para Dave Roberts.

En caso de que los Dodgers puedan traer a Murakami, es poco probable que Roberts mueva a Othani o Freeman, por lo que el más perjudicado sería, Max Muncy, pieza importante del equipo pero con poco nivel en los últimos meses, además de que su contrato concluye al final de año.

Equipo de los Angeles I AP

¿Futuro en Brooklyn?

En caso de concretarse la llegada del nipón al Dodger Stadium, el equipo de los Angeles mandará un contundente mensajes sobre el proyectos largo plazo que inició hace un par de años y que hace énfasis en el bateo nipón como principal aporte, al mismo tiempo que se rejuvenece el roster.

Sin embargo, existe la posibilidad de que Murakami no llegue al ocho veces campeón de la Serie Mundial, será interesante ver qué equipo de la MLB se atreve a hacer el ‘sacrificio’ por el poder del jugador Japonés, quien es casi un hecho que estará bateando en las Grandes Ligas el siguiente año.

Jugadores de Japón en los Dodgers I AP