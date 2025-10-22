¡Por la nubes! Salen a la luz los precios para asistir a la Serie Mundial en el Dodger Stadium

Luego de más de 2430 grandes partidos desde el inicio de la Temporada y con 30 equipos intentando llegar a estas instancias, el Clásico de Octubre está lista para recibir a los dos mejores del año, Los Angeles Dodgers y los Blue Jays de Toronto, aunque con un costó especial.

Victoria de Toronto I AP

Doblete a la vista

Luego de dejar en el camino al equipo récord de la temporada, los Milwaukee Brewers, el equipo de los Dodgers buscará conseguir su novena Serie Mundial y su segunda de manera consecutiva, algo que no sucede desde 1993, cuando los propios Azulejos lo lograron, por lo que ahora podrían ser los de Brooklyn quienes logren la hazaña en casa.

Equipo de Los Angeles Dodgers I AP

Pese a que todo alegría en la ciudad de los Ángeles, no todo será fácil en el diamante y al parecer en las butacas del mítico Dodger Stadium, pues se revelaron los precios para asistir a este que es uno de los eventos deportivos más importantes del año.

El costo del boletaje va desde los casi 900 dólares en las zonas más ‘discretas’ del estadios, mientras que el más valioso ronda los 30.000 dólares, precio que coquetea con el de eventos como una final del Mundial o del Super Bowl.

Lista de precios:

Nivel más alto: 881.95 dólares

Nivel de reserva: 900 - 1000 dólares

Nivel medio / Pabellones: 1,168 - 2,054 dólares

Zonas cercanas al campo: 2,000 - 3,000+ dólares

Zonas premium: 3,500 - 12,000+ dólares

Zonas de lujo máxima: 8,801 - 29,766+ dólares

CAPTURA DE PANTALLA

La posibilidad de adquirirlos ya se encuentra abierta, esto para los juegos 4 y 5, mientras que en caso de extenderse la Serie a un quinto juego, los boletos saldrán a la venta días antes de este, el cual estaría programada para el 29 de octubre.

¿Bicampeonato o regreso a la gloria?

Los Angeles y los Blue Jays se ven las caras por primera vez en un Clásico de Otoño. Ambas franquicias llegan en contextos muy diferentes; los Dodgers barrieron a los Cerveceros de Milwaukee cuatro juegos contra cero. Por su parte, los Blue Jays sacaron la Sri de Campeonato en un séptimo y emocionante juego contra los Seattle Mariners, mismo que se definió con un jonrón de George Springer.

La Serie Mundial entre Toronto y Los Angeles, comienza el próximo viernes 24 de octubre, en Rogers Centre de Toronto, generando alta expectativa por ver si los Dodgers levantan su segundo banderín de manera consecutiva o si los Azulejos hacen la hazaña y logran la histórica tras 32 años después.

Victoria de los Dodgers I AP