Isaac Paredes: 'Somos pocos mexicanos en MLB y tenemos que luchar'

Isaac Paredes no tenía pensado perder el tiempo después de haber conseguido la oportunidad de debutar en MLB tras largos años en la congeladora. Es por eso que aprovechó el invierno para pulirse en México, sabedor de que como extranjero en Las Mayores, debe redoblar esfuerzos para ganarse un lugar en el roster.

“Es algo poco difícil, como jóvenes tenemos que trabajar más, el doble o triple de los veteranos de MLB, trabajar extra y son muchos trabajos que tenemos que hacer pero es lo que nos gusta y tenemos que hacerlo bien y dar el máximo”, dijo. “Tenemos una gran responsabilidad con el país y nosotros mismos, somos pocos mexicanos y tenemos que luchar, pero sabemos que tenemos el talento, que competir y mucho talento y vamos a poner la bandera en alto”.

El tercera base colaboró con 26 carreras remolcadas y 28 anotadas con 55 imparables, en los que incluyen 17 dobletes y 4 cuadrangulares para los Venados de Mazatlán en el pasado certamen para ganarse el título de bateo y confirmarse como una nueva figura de la pelota mexicana.

“Es igual, yo me siento igual. Me siento un poquito más relax, la verdad, pero igual no dejar de trabajar, me siento completamente comprometido con la gente de mi tierra Hermosillo de ponerla en alto también y me siento igual, tranquilo”, indicó. “Esperar (de él) igual lo de los años anteriores, luchar, luchar, poner el nombre de país en alto, yo quería ser profesional y de mls dar lo mejor de mí y llevar la bandera de México en el pecho”.

