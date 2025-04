Jarren Durán estuvo cerca de llegar a los golpes con aficionado en la MLB

Momento tenso se vivió en la MLB (Major League Baseball) durante el juego entre Boston Red Sox y Cleveland Guardians; el protagonista fue el pelotero mexicano, Jarren Durán, con una aficionado que se burló ante el intento de suicidio que vivió el mexicano.

Jarren Durán l CRÉDITO:AP

Un fanático se mostró arrogante ante comentarios contra el el beisbolista, donde atacó por la situación vivida por el deportista y revelada en su documental de Netflix que pasó hace tres años.

Las palabras llegaron al oído de Durán quien de inmediato reaccionó y se enfiló para señalar al individuo dentro de las gradas en busca de llegar hasta él; sin embargo, la oportuna intervención de sus compañeros no permitieron que esto se saliera de control.

Red Sox l CRÉDITO:AP

Con la intervención de sus compañeros para frenar un alterado Jarren Durán la seguridad del Progressive Field se encargó de arreglar la situación desalojando al fanático mismo que intentó escapar corriendo por el pasillo.

Los elementos de seguridad lograron atrapar al seguidor y de inmediato fue desalojado, posteriormente el conjunto de los Guardians lamentaron lo sucedido con Durán mostrando sus disculpas. El individuo fue identificado y están por determinar lo que sucederá.

The fan that yelled something to Jarren Duran has been identified and apparently removed from the game. It was related to the suicide attempt according to the Guardians broadcast. pic.twitter.com/WsiaaJX8AU

— Boston Strong (@BostonStrong_34) April 27, 2025