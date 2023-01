Liga Mexicana del Pacifico quitará música relacionada a temas de violencia

Tras lo ocurrido con el jugador de Cruz Azul, Cata Domínguez, los directivos de la Liga Mexicana del Pacifico ya tomaron medidas para erradicar temas de violencia dentro del estadio, ya que prohibieron cualquier tipo de canción referente al narcotráfico en el país.

El presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacifico, Carlos Manrique, en entrevista para ESPN, donde confesó que se tomaron esas medidas, puesto que el deporte no puede estar involucrado en temas alusivos al crimen organizado o de violencia, después de que el jugador del Cruz Azul le organizara una fiesta a su hijo menor con la temática de narcotráfico.

"Como Liga, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, o de acciones que la generen", comentó el presidente de la LMP.

"Hay una instrucción muy clara de la Liga, en no usar corridos tumbados, narcocorridos o misoginia, o algo parecido. Esto del Cata nos abre los ojos a todos... Yo no te puedo asegurar, porque no tengo los elementos de que en algún juego se haya tocado algo que no haya sido correcto", afirmó Manrique.



