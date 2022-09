Luis Juárez, jugador de Leones de Yucatán: 'Somos una familia, eso hace la diferencia'

En 2014 la compra de los Leones de Yucatán por parte de los hermanos Arellano Hernández inició una época de oro en la ‘Ciudad Blanca’ en donde los triunfos han llegado por montones a las vitrinas del Estadio Kukulcán, con dos títulos de Serie del Rey y cuatro títulos más en la Zona Sur. La nueva directiva creó una auténtica familia y está unión ha sido la clave de sus éxitos.

“Te da mucha tranquilidad (ser parte de la familia de Leones). Sabes que te vas a dar la media vuelta y nadie te va a dar una pedrada, eso es lo que ha hecho la diferencia en Leones”, dijo Luis Juárez en entrevista con RÉCORD. “Es muy fácil agarrar un micrófono y decir ‘somos una familia’, pero ¿realmente lo eres? La familia no te traiciona, no te pega por la espalda, siempre está ahí para darte la mano”.

“Hasta el momento no he visto un solo golpe (en el vestidor). ¿Cómo puedes aguantar cinco o seis meses con los mismos sin agarrarte a golpes? Ahí es cuando lo pones en una balanza ¿es tu familia o no es tu familia? Nosotros sabemos que vamos a un restaurante y los 30 comemos en la misma mesa, eso es una familia”, añadió ‘Pepón’.

La unión y hermandad que hay en el vestidor melenudo — y en general con toda la organización — se vio reflejada en una Postemporada de ensueño que firmó el conjunto yucateco con series largas en las que siempre vinieron de atrás para avanzar etapa por etapa hasta concretar el anhelado título de Serie del Rey, luego de caer en las últimas dos ediciones ante Acereros de Monclova (2019) y Toros de Tijuana (2021).

“En los problemas familiares y personales también nos apoyamos. No solo es lo deportivo lo que nos tiene unidos sino varios aspectos de nuestra vida personal. Eso habla mucho más del compromiso y compañerismo que tenemos”, mencionó Juan José Aguilar, jardinero de los campeones de la LMB.

Los dos compadres confesaron que planean retirarse en Yucatán con los Leones. “Si la salud, Diosito y la directiva me lo permiten ¿por qué no terminar ahí y dejar un legado?”, dijo Juárez. “En lo personal no me gustaría salir de aquí”, concluyó Aguilar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB: ISAAC PAREDES Y JONATHAN ARANDA, LISTOS PARA LOS PLAYOFFS CON RAYS