MLB: Isaac Paredes y Jonathan Aranda, listos para los Playoffs con Rays

El equipo de los Rays está buscando su cuarto boleto de manera consecutiva a la Postemporada, tras haber logrado solamente otros cuatro viajes a los Playoffs en su corta historia desde 1998. Mantienen un récord de 82-66, que los tiene como el segundo comodín de la Liga Americana, aunque con ventaja de apenas 0.5 juegos sobre los Marlins.

La gran historia de la temporada para los Rays ha sido el mexicano Isaac Paredes, que, en su primer año con el equipo, está empatado con Randy Arozarena como los peloteros con más Home Runs en la temporada, con 19. Sin embargo, el oriundo de Sonora aseguró que no piensa en eso.

“Me gustaría tener más cuadrangulares, pero no para liderar al equipo, no me gusta competir con mis compañeros. Yo solamente quiero estar en Playoffs y poder ganar”, comentó.

Junto a Paredes, otro mexicano que llegó a la bahía de Tampa este 2022 es el segunda base Jonathan Aranda, que debutó en Ligas Mayores el pasado 24 de junio, con un imparable productor de carrera. El novato se mostró orgulloso por llegar a la Gran Carpa: “Espero que este haya sido mi último año en Ligas Menores, se trabajó fuerte para llegar aquí y he venido luchando para buscar un lugar aquí arriba en las Mayores, donde me quiero quedar”, declaró.

Tanto Paredes como Aranda están enfocados en la inminente Postemporada. El final de temporada no será nada sencillo para los Rays, que tienen series pendientes contra fuertes rivales: Blue Jays, Guardians, Astros y Red Sox. Sin embargo, el líder de jonrones de los Rays se mostró tranquilo.

“Todos estamos confiados de que avanzaremos, el equipo está muy unido, con mucho ambiente dentro de los vestidores y bueno, sabemos que son series difíciles y queremos seguir disfrutando la temporada que queda, sabemos que tenemos buen equipo, un buen grupo de jóvenes que nos ayudamos de los veteranos para juntarnos y ganar más juegos.

El número mágico de los Rays para asegurar su boleto a Postemporada es de nueve victorias más, en los 14 partidos que restan de la temporada.

