MLB: Giovanny Gallegos busca protagonismo con los Cardinals

Giovanny Gallegos se acomoda la gorra y luego apoya la pelota sobre el guante de cuero mientras se inclina con la rodilla izquierda flexionada para tomar impulso mientras por las bocinas del Busch Stadium comienza a escucharse "Por las calles de ese pueblo me paseo…”. Es El Indio Enamorado de Grupo Laberinto, la canción que eligió el lanzador mexicano para acompañarlo cada vez que sube al montículo, tal y como soñaba cuando a los 10 años veía por televisión a ídolos que ahora mira de frente.

Esa imagen del oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, se ha repetido a lo largo de 104 ocasiones desde que en 2017 debutara con los Yankees y casi dos años después pasara a formar parte de los Cardinals, equipo en el que actualmente busca hacerse un hueco en la rotación luego de un 2020 complicado. Para ello, el derecho de 29 años trabaja horas extra, todo con tal de encontrar su mejor versión en la cuenta regresiva a la temporada 2021 en la que St. Louis parte como un sigiloso contendiente.

"La verdad soy un Giovanny Gallegos como el primer día que firmé. Siempre llego con las mismas ansias y ganas de hacerlo bien, no me conformo por pitchar una, dos o equis temporadas. Siempre tengo mentalidad ganadora, no me conformo con pitchar un año, la pelota da muchas vueltas y uno de estar ready, al 100% pitchar y hacer buen papel en pretemporada. Uno busca estar saludable y ayudar al equipo a ganar”, dijo el sonorense en videoconferencia.

Gallegos solo lanzó 15.0 entradas la temporada pasada y a pesar de los buenos resultados, parecía un serpentinero olvidado en el bullpen. Para este año, aún no le han definido el rol que desarrollará entre la baraja de lanzadores, que de mantener el grupo saludable puede aspirar a ser una de las más completas con el regreso de Jordan Hicks, sin eslabones débiles y un Giovanny dispuesto a dejar el alma en cada lanzamiento con tal de ayudar a la novena a ser el caballo negro en la Nacional, donde los favoritos son los campeones Dodgers y los reforzados Padres.

“Amo eso (no ser favoritos), me gusta cuando nos subestima y damos la sorpresa. Mucha gente no confía en nosotros lamentable, pero confiamos en notorios apostamos a nosotros y pensamos que daremos un buen papel y podemos ser la sorpresa”, aseguró. “Siempre vengo con una misión, tratar de hacer el equipo, ayudar al equipo y me preparo física y mentalmente para tener éxito en la temporada y poder ayudar a mi equipo a ganar”, agregó.

ABUELOS DE GIOVANNY GALLEGOS LE ENSEÑARON A NUNCA RENDIRSE

Cuando Giovanny Gallegos era un niño, sus abuelos le dijeron que nunca debía de rendirse, porque el destino es impredecible y los sueños se cumplen si uno se mantiene firme. Aquellas palabras aún retumban en la cabeza del pitcher sonorense, quien se aferra a ese mantra para seguir en la lucha en las Grandes Ligas.

“La motivación más impronta para mí es mi familia, mis papás. Mis abuelos me inspiraron a nuca rendirme pese a las críticas, siempre debes seguir adelante. Pero aparte, jugadores como Joakim Soria y Oliver Pérez, que son personas con experiencia en este deporte, me han ayudado a madurar y crecer rápido. A mis 10 años los miraba en televisión y tener la oportunidad de jugar con ellos fue cumplir sueño”, contó Gallegos.

Así como Soria y Pérez, Gallegos busca mantenerse por mucho tiempo en Las Mayores y ayudar a impulsar las carreras de los jóvenes que se unen cada año a la legión azteca.

“Pienso que es el sacrificio (lo que impulsa a los mexicanos en MLB), esfuerzo y ganas de querer salir adelante. Porque de nosotros venimos las cosas se unen más difíciles que en otros lugares, pero la obligación y esfuerzo es lo que la hace madurar, uno aprende a pitchar temprano y es lo que ayuda”, explicó.

“Cuando termina la temporada siempre regreso a México me gusta estar con mi familia. Me gusta disfrutar la ciudad, me desconecto del béisbol porque es una temporada larga y difícil, eso me da paz y tranquilidad estar con mi familia, Así regreso con la mente fresca y con ganas de hacer bien las cosas y trabajar fuerte para llegar listo a los entrenamientos, pero tardo más que otros a ponerme a nivel porque no juego en invierno, eso me atrasa un poco, pero hago ajustes y busco estar 100% listo para la temporada”, puntualizó.