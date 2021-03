Isaac Paredes sobre su cambio a segunda base: 'Hay que mejorar, pero me siento bien'

La melodía más hermosa en el diamante es la que proviene del golpe del bate a la pelota, una acústica capaz de hacer estallar de felicidad o de rabia en instantes. Es así que peloteros como Isaac Paredes se convierten en auténticos músicos que pueden desatar un sinfín de emociones con un batazo, aunque esta vez, si el mexicano pretende hacerse de un lugar en el roster de los Tigers deberá reinventarse defensivamente más allá de su innegable peligrosidad al ataque.

‘El Tigre’ pasó de formar parte de la practice squad de Detroit a convertirse en el pelotero mexicano 132 en Las Mayores y demostrar su valía con batazos como el del 21 de agosto pasado ante los Indians, cuando se convirtió en el primer azteca en conectar un Grand Slam en MLB desde que lo hiciera Enrique Romo en 1980, un hito que lo confirmó como una de las grandes joyas del beisbol tricolor.

Pero de cara a una nueva campaña, ahora tomará el reto de abrirse paso como segunda base con los Tigers, debido a que Jeimer Candelario es el titular en la tercera base y con la llegada cada vez más cerca de Spencer Torkelson, el herosillense debió buscar una posición alternativa en la defensiva para mantenerse vigente.

“Es una nueva posición ya la he jugado en la Liga del Pacífico, pero claro que el beisbol que es diferente, más rápido, hay algunas cosas por mejorar. Todas las mañanas me levanto y entreno, me dan consejos y me siento muy bien”, dijo en videoconferencia sobre su nuevo rol.

No obstante, Paredes, uno de los nueve peloteros sonorenses presentes en el actual Spring Training, no desconoce cómo jugar la parte media del diamante, pues ya fue shortstop en 2015 con los Cubs. Aún así, ha trabajado a deshoras con los coaches y ha exprimido todos los consejos de Jonathan Schoop, el segunda base titular y a quien cuidaría las espaldas.

"Es una posición nueva, pero como digo, gracias a dios que tenemos jugadores que me pueden ayudar para entrenar la posición, me siento muy bien pero debo trabajar en las debilidades que he tenido ahí. Son muchas porque nunca había jugado ahí pero me siento muy bien. Vamos bien, llegamos bien a Spring Training físicamente que es lo que el equipo pedía, me siento bien y trabajando en tercera o segunda base me he sentido bien con las chances que estoy peleando, sé que estoy buscando un lugar en el equipo y doy el 100%”, indicó.

