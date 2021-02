MLB: Kevin Mather renunció a la presidencia de los Mariners​ tras comentarios contra el club

El presidente y CEO de los Mariners​ de Seattle, Kevin Mather, renunció el lunes después de que surgió un video en el que expresa sus opiniones sobre la estrategia de la organización y su opinión de algunos jugadores.

El presidente de la junta de los Marineros, John Stanton ,indicó que los comentarios de Mather fueron inapropiados y no representan la opinión de la franquicia.

La renuncia de Mather es inmediata. Stanton asumirá el cargo de director general y presidente del equipo de manera interina.

“No hay excusa para lo que dijo y no intentaré excusarlo”, dijo Stanton en un comunicado. “Ofrezco mis sinceras disculpas de parte del club y mis socios a los jugadores y aficionados. Debemos ser y hacer mejor las cosas”.

Mather se disculpó la noche del domingo por sus comentarios que hizo el 5 de febrero en una actividad del Breakfast Rotary Club en Bellevue, Washington, los cuales fueron difundidos por redes sociales durante el fin de semana.

El video que publicó el grupo dura 46 minutos en los que se refiere a la situación organizacional de los Mariners​ hacia la temporada 2021 —que muchos dentro de la organización de Seattle preferirían que no se hicieran públicos.

“Tenemos mucho trabajo que hacer para enmendar y ese trabajo ya comenzó”, admitió Stanton.

La salida de Mather parecía inevitable tras el frenesí que se generó por sus comentarios, incluyendo lo que dijo sobre la manipulación del tiempo de servicio para algunos de los mejores prospectos —Jarred Kelenic y Logan Gilbert— y comentarios insensibles sobre el entendimiento del inglés de jugadores internacionales.

Dijo que Kelenic y Gilbert no empezarían la temporada con el equipo para que no tengan un año completo y puedan retenerlos más tiempo. Indicó que otro prospecto, el dominicano Julio Rodríguez no tenía un inglés “impresionante” y se quejó del costo asociado a contar con un intérprete para el pitcher Hisashi Iwakuma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB: PADRES OFICIALIZÓ TRATÓ CON FERNANDO TATIS POR 340 MDD EN 14 AÑOS