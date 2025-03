MLB: Las fechas más importantes de la temporada 2025 de las Grandes Ligas

Estamos a pocos días de que comienza la temporada 2025 de la MLB y la emoción ya comienza a sentirse con los juegos del Spring Training. Por ello, te presentamos las fechas más destacadas del calendario para que no te pierdas de nada.

El Opening Day se llevará a cabo el 27 de marzo, sin embargo, los primeros juegos de la campaña regular serán el 17 y 18 de marzo, días en los que se disputará la Serie de Japón entre Dodgers y Cubs.

Shohei Ohtani y Dodgers jugarán en Japón | AP

Del 16 al 18 de mayo se jugará el "fin de semana de la rivalidad" con algunos clásico como Braves vs Red Sox, Astros vs Ranges y Mets vs Yankees.

En julio, habrá dos fechas de importancia. Primero, el 15 se celebrará el Juego de Estrellas, mientras que el 31 cerrará la ventana para hacer intercambios de jugadores.

Los últimos juegos están programados para el fin de semana del 26 al 28 de septiembre, dando lugar así a los Playoffs. Como ya es costumbre, la Serie Mundial se llevará a cabo en octubre.

Cabe recordar que la Mexico City Series 2025 fue cancelado hace unos meses, por lo que nuestro país no tendrá beisbol de Grandes Ligas este año.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¡Bombazo! Manny Bañuelos, ex Yankee, regresa a Sultanes de Monterrey